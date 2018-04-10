Неожиданный визит Петра Порошенко в Турцию

Президент Украины Петр Порошенко 9 апреля неожиданно посетил Стамбул, обсудив энергетическое сотрудничество с Турцией и ее союзником Катаром, а также судьбу украинцев, заключенных в тюрьму Россией.

Порошенко, чей однодневный визит не была заранее объявлен ​​обеими сторонами, провел переговоры с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу и президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Встреча происходила на фоне все более глубокого сотрудничества между Турцией и РФ.

Администрация Президента Украины заявила, что Порошенко обсудил реализацию совместных энергетических проектов, в том числе «трехстороннее сотрудничество между Украиной, Турцией и Катаром».

Катар является ключевым союзником Турции в Персидском заливе, и Украина хочет импортировать сжиженный природный газ (СПГ) из Катара на судах через Босфор в Стамбуле, пытаясь компенсировать дефицит энергии в условиях противостояния с Россией.

Порошенко посетил уже Катар в марте, заявив, что Доха готова поставлять Украине СПГ. Однако транзит СПГ через Босфор потребует специального разрешения от Турции, которая до сих пор не позволяла таким потенциально опасным грузам проходить через перегруженный водный путь.

В заявлении президентской администрации также говорится что Турция поддерживает развертывание миротворцев ООН на востоке Украины и готова сама принять участие в миротворческой миссии.

Стороны также обсудили ситуацию в Крыму. Как известно, Турция выступает категорически против его аннексии, и Анкара неоднократно выражала тревогу по поводу положения крымских татар на полуостров.

Говорится также, что стороны обсуждали «освобождение украинских политзаключенных из российских тюрем». К сожалению, нет никаких дальнейших подробностей мы не имеем, но напомним, что Турция уже смогла однажды посодействовать освобождению крымских политзаключенных.