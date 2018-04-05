Их нравы

В Австрии запретят девочкам хиджаб

5 апреля в 17:00 Нуруль Иман 0
Источник: golosislama.com

В Австрии правительство Себастьяна Курца продолжает антиисламскую политику, в особенности, в отношении мусульманок. Так, под его руководством будет разработан закон, запрещающий девочкам носить хиджаб в детских садах и школах. Разумеется, что любая запретительная  инициатива, касающегося женского гардероба, всегда преподносится как защита и освобождение мусульманок. И этот раз не стал исключением – в пропагандируемой западным миром свободе личности  места для мусульманок в выборе одежды остается все меньше. 

 «Мы попросили министра по делам женщин и семьи, министра интеграции и министра образования разработать закон по защите детей с целью запретить девочкам носить хиджаб в детских садах и школах. Мы твердо убеждены, что все дети в Австрии должны иметь равные возможности, девочки должны иметь те же возможности, что и мальчики, и, конечно, важно, чтобы дискриминации не было в младшем возрасте», – сказал Курц по завершении заседания кабмина.

Напомним, с 1 октября 2017 года в Австрии правительство Курца уже запретило ношение никабов и подобной ему одежды в общественных местах, и  узаконило штраф для нарушитель.

Автор: Нуруль Иман
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