В Австрии запретят девочкам хиджаб

В Австрии правительство Себастьяна Курца продолжает антиисламскую политику, в особенности, в отношении мусульманок. Так, под его руководством будет разработан закон, запрещающий девочкам носить хиджаб в детских садах и школах. Разумеется, что любая запретительная инициатива, касающегося женского гардероба, всегда преподносится как защита и освобождение мусульманок. И этот раз не стал исключением – в пропагандируемой западным миром свободе личности места для мусульманок в выборе одежды остается все меньше.

«Мы попросили министра по делам женщин и семьи, министра интеграции и министра образования разработать закон по защите детей с целью запретить девочкам носить хиджаб в детских садах и школах. Мы твердо убеждены, что все дети в Австрии должны иметь равные возможности, девочки должны иметь те же возможности, что и мальчики, и, конечно, важно, чтобы дискриминации не было в младшем возрасте», – сказал Курц по завершении заседания кабмина.

Напомним, с 1 октября 2017 года в Австрии правительство Курца уже запретило ношение никабов и подобной ему одежды в общественных местах, и узаконило штраф для нарушитель.