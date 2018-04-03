Президентом Египта вновь стал главарь хунты Ас-Сиси

Никакой интриги в президентских выборах в Египте, как и ожидалось, не произошло. Главарь хунты Абдель-Фаттах Ас-Сиси вновь стал президентом страны. По обнародованным официальным результатам Ас-Сиси набрал 97% голосов. Его оппонент и единственный формальный конкурент на выборах Муса Мустафа Муса набрал 3%.

Стоит отметить, что Мусу изначально воспринимали как чисто техническую фигуру «для юридического закрепления альтернативного статуса президентских выборов». Всех реальных оппонентов, которые могли бы хоть как-то конкурировать с Ас-Сиси, новоизбранный президент «убрал», как только они успевали зарекаться о намерениях баллотироваться в президенты.

В свою очередь, «оппонент» Ас-Сиси, проигравший на выборах, Муса уже признался, что ожидал именно таких результатов. Он также назвал Ас-Сиси «самым достойным» главой государства и выразил ему свою поддержку.