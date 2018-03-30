Завершается ремонт колодца Замзам

В Саудовской Аравии почти завершились работы над реконструкцией и модернизацией священного колодца Замзам, который находится в 21 метре от Каабы. Отмечается, что проект направлен на улучшение обслуживания паломников Хаджа и Умры и восстановления колодца Замзам.

Генеральный президент по делам двух священных мечетей Шейх Абдуррахман Аль-Судейс объявил в октябре 2017 года о начале проекта по обновлению скважин священного источника Замзам.

Он указал тогда на важность этого проекта с точки зрения обеспечения паломников водой из источника Замзам.

Проект включает в себя два этапа. Первый этап предполагает строительство пяти мостов к Замзаму с восточной стороны, общая ширина которых составит 8 метров, а длина – 120 метров.

Второй этап включает в себя стерилизацию и подготовку окружающей среды вокруг колодца Замзам, в том числе устранение останков бетонных и железных сводов старой большой мечети, чтобы максимально уменьшить долю вредных веществ в воде Замзам.

Проект также предполагает разработку специального стерильного гравия с высокой водопроницаемостью, позволяющего улучшить подачу воды в Замзам.

Согласно докладу, опубликованному в Saudi Gazette, официальные лица сообщили, что ремонтные работы, которые проводятся примерно 250 инженерами, техниками и рабочими, будут завершены до наступления месяца Рамадан.