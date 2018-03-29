ЮНИСЕФ: в Йемене 2 миллиона детей не посещают школу

На этой неделе Детский Фонд ООН (ЮНИСЕФ) подготовил заявление, в котором сообщили, что в Йемене около 2 млн детей не посещают школу.

«Почти полмиллиона детей перестали посещать школу после эскалации конфликта в Йемене в 2015 году, в результате чего общее число неучащихся достигло 2 млн. Почти три четверти преподавателей общеобразовательных школ не получали зарплату в течение года, а это значит, что образование еще 4,5 млн детей находится под угрозой», — говорится в заявлении.

По данным ЮНИСЕФ, более 2500 учебных заведений непригодны для посещения: две трети школ пострадали от нападений, 27% закрылись и 7% используются в военных целях или в качестве приюта для перемещенных лиц.

Сообщается, что ООН запланировала на 3 апреля конференцию по объявлению высокого уровня гуманитарного кризиса в Йемене.