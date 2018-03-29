Прихожанина оправданного имама отправили в колонию

(На фото: Али Якупов)

В Кургане силовики продолжают преследовать прихожан оправданного имама Али Якупова. В отличии от предыдущих случаев, где двух мусульман приговорили к штрафам, в этот раз молодой мусульманин получил реальный срок.

Приволжский военный суд признал 24-летнего жителя Кургана Ахмеда Табукова виновным в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности и публичном оправдании терроризма (по части 1 статьи 205.2 УК РФ). Его приговорили к 2 годам лишения свободы в колонии-поселении.

Возможно, Табуков и выставлял на своей странице в социальных сетях экстремистские видеоролики. Но, по всей вероятности, пристальное внимание к нему можно объяснить больше не тем, как оперативно работают в путинской России соответствующие органы, а продолжающимися преследованиями прихожан Али Якупова.

Напомним, сам бывший имам Коран-хафиз Али Якупов дважды подвергся судебному преследованию по обвинению в экстремизме. В итоге, Якупов был полностью оправдан.

Двум другим молодым мусульманам - прихожанам курганской мечети, имамом которой в то время был Али Якупов, уже предъявлено обвинение. Оба они были признаны виновными в публичном оправдании терроризма и оштрафованы на 200 тыс. рублей за посты в соцсети «ВКонтакте».