Силовики взялись за учеников оправданного имама

В Кургане прокурору не удалось наказать имама Али Якупова - Курганский областной суд оставил в силе оправдательный приговор по уголовному делу бывшего имама соборной мечети Али Якупова, которого преследовали за комментарий в соцсети «ВКонтакте».

Суд отказал прокурору в проведении экспертизы, отметив, что этот вопрос уже всесторонне исследовался судом первой инстанции.

Однако, силовики не оставляют его и его прихожан в покое. Одновременно с этим решением суда стало известно о том, что сразу двое бывших учеников имама попали под статью за оправдание терроризма.

Один из них, 20-летний житель Кургана, обвиняется в публичном оправдании терроризма (по части 1 статьи 205.2 УК РФ) и приговорен к штрафу в размере 200 тыс. рублей. Молодой мусульманин в «ВКонтакте» размещал видео- и аудиоматериалы, якобы оправдывающие терроризм.

При этом, силовики не могли не связать дело молодых людей с их «учителем» Али Якуповым.

«Учитель» проводил проповеди об «очищении ислама» и рекомендовал получать теологическое образование в зарубежных учебных центрах — заявили в пресс-службе ФСБ.

Кроме того, летом 2017 года по той же статье был вынесен приговор еще одному 20-летнему курганцу, «учителем» которого был также Якупова. Ему также назначен штраф 200 тыс. рублей.

Сам Али Якупов рассказал, что его не допрашивали по уголовным делам его учеников и не приглашали на судебные заседания. О расследованиях он узнал случайно около полугода назад и опровергает любые подозрения в том, что проповедовал ученикам радикализм.

«Это два моих ученика, один перепостил книгу под запретным названием, а второй смотрел какие-то видеоролики. Причем один делал это в 2014 году, а другой — в начале 2015-го. Я в Курган приехал в конце сентября 2015 года. Если бы я знал, что они делают такие вещи, я бы сразу запретил им. Но я не имел об этом представления», — подчеркнул Якупов.

По его словам, ученики не высказывали каких-либо радикальных идей на занятиях. «Я давал им уроки по арабскому языку. На уроки ходили около 10–12 человек. Никто из учеников не высказывал, что я учу их плохому, никто из тех, кто ходил на проповеди в мечеть (а это более 150 человек), также не говорил, что я призывал к каким-то экстремистским взглядам», — добавил имам Якупов.