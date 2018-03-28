Египет: хунта оштрафует тех, кто не пришел на выборы

В Египте последний третий день проходят президентские выборы. По словам экспертов, результаты выборов предсказуемы. С большой вероятностью президентом Египта останется действующий главарь хунты Абдель-Фаттах Ас-Сиси. Однако, многие их специалистов предупреждали о низкой явке избирателей, что уже подтверждают предварительные результаты.

В связи с этим, хунта решила предпринять меры против тех, кто проигнорировал выборы. В частности, в СМИ сообщают, что не принявших участие в выборах без уважительной причины египтян оштрафуют. Об этом сообщает египетское информационное агентство МЕНА.

Отмечается, в частности, что проигнорировавшие выборы египтяне будут вынуждены заплатить в пользу государства 500 египетских фунтов – это порядка 30 долларов.

При всех очевидности исхода выборов, результаты будут объявлены лишь 2 апреля.