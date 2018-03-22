Мрак путинской России и свет политической эмиграции

В понедельник мы даже не стали комментировать результаты очередного переизбрания Путина национальным лидером РФ. Ведь в том, что сбылся наш прогноз, данный за несколько дней до завершения этого фарса, не было ни сенсации, ни интриги. Все было заранее предсказуемо, и надо было быть очень наивным человеком, чтобы искреннее верить в какой-то принципиально иной исход этого шоу.

В целом для людей, обладающих собственным достоинством и способностью мыслить, политическое пространство путинской России выглядит как беспросветный мрак. И если стоит возлагать какие-то политические надежды, то лишь на тех, кому удалось вырваться и из этой тюрьмы народов в целом и зачастую из тюрьмы в прямом смысле этого слова, с намерением продолжать борьбу против всего этого.

Именно таким человеком является ветеран татарского освободительного движения, недавний политузник, а теперь политэмигрант Рафис Кашапов, в связи с побегом которого в Украину мы полтора месяца назад написали следующее:

"Разумеется, в нынешних реалиях, когда режим силен, монолитен и внутренне устойчив, о какой-то атаке на него в лоб не может идти и речи. Но народу важно понимать, что пусть где-то, пусть символически, но существует некто, кто гордо держит его знамя, озвучивает его чаяния и выступает в качестве представителя его интересов. Такую функцию у многих оккупированных народов играли правительства в изгнании, такую же функцию по отношению к крымским татарам играет уже упомянутый Меджлис. Кашапову при поддержке дружественного Киева и братского Меджлиса теперь вполне под силу организовать аналогичный центр татарского национального сопротивления в эмиграции - для этого у него есть и авторитет, и теперь должны появиться соответствующие возможности".

И вот, Кашапов не заставил себя долго ждать - вчера в Киеве он как представитель татарской политэмиграции совместно с представителями другого поволжского народа - эрзян заявили о создании общественного движения «Свободный Идель-Урал».

О причинах, побудивших их к этому, Кашапов рассказал следующее: «С приходом к власти Владимира Путина федеральный центр перестал воспринимать Татарстан как равноправного партнера. Начался процесс превращения Татарстана в российскую колонию. Парламент республики принудили изменить Конституцию, убрать все статьи, связанные с экономическим и политическим суверенитетом. Аналогичные меры были применены в отношение всех республик Идель-Урала – не только к Татарстану, но и к Башкортостану, Чувашии, Удмуртии, Марий-Эл и Мордовии».

Со своей стороны Боляэнь Сиресь, возглавляющий общество «Эрзянь Вал», заявил следующее: «Ни Татарстан, ни какая другая республика региона не сможет самостоятельно защитить себя от давления Москвы. Именно поэтому мы призываем наших соотечественников к солидарности и объединению в общественное движение «Свободный Идель-Урал», ставящее своей целью обретение реального суверенитета республиками Татарстан, Башкортостан, Чувашия, Удмуртия, Марий-Эл и Эрзяно-Мокшания (Мордовия). Приемлемой для нас моделью является создание интеграционного союза суверенных республик, с общей границей, общим экономическим пространством, коллективной системой безопасности».

Напомним в этой связи, что даже согласно действующей (но лишь на бумаге!) конституции РФ, республики в ее составе называются государствами, и их суверенность вряде случаев прописана в их конституциях, как например, в конституции Республики Татарстан. Конституция РФ также не возбраняет республикам и иным субъектам федерации в ее составе заключать друг с другом двух- и много- сторонние соглашения о сотрудничестве, что, кстати, и происходило, когда в России еще сохранялся какой-никакой федерализм.

Так что, цели движения "Свободный Идель-Урал" теоретически вполне совместимы с конституцией РФ при условии ее фактического восстановления. Но в условиях усугубляющейся тирании и исчезновения надежд на восстановление конституции РФ, ее народы могут быть поставлены перед необходимостью строить свое будущее с чистого листа, и тогда реализация этих задач может пойти уже совсем в другом формате.