Дагестан дожимают. Кашапов - флагман татарского сопротивления

Русский генерал-губернатор Васильев дозачищает остатки туземных элит в Дагестане. Да так, что уже предыдущий туземный вождь Рамазан Абдулатипов, выкинутый хозяевами за ненадобностью, обвиняет Москву в реализации планов Жириновского в отношении Кавказа.

Правительство Дагестана вчера в полном составе отправлено в отставку, временным исполняющим обязанности его главы назначен некто Анатолий (Карибов). Перед этим были арестованы ключевые лица предыдущего правительства - врио Абдусамад Гамидов и два его зама Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов. Перед этим были арестованы мэр Махачкалы Муса Мусаев и ее главный архитектор Магомедрасул Гитинов.

Ходят слухи о скором аресте самого Абдулатипова, который назвал все происходящее "кампанейщиной".

"Такие предложения уже были по Чечне, окружить колючей проволокой... если есть конкретные обвинения по конкретным вопросам — надо разбираться, а не проводить кампанию и держать республику в таком нервно-психологическом напряжении. ...Тут надо очень осторожно, очень разумно действовать, чтобы потом не было осложнений, потому что могут быть очень негативные последствия от этой кампанейщины. Надо чтобы избежали этого налет недоверия и подозрения в отношении Дагестана и дагестанцев", - сказала вчерашняя ретивая марионетка Кремля, озаботившаяся вопросом достоинства дагестанцев и статуса Дагестана, когда перед ним самим замаячила участь бывшего мэра Саида Амирова или губернатора Никиты Белых.

Какой кампанейщиной при этом занимался сам Абдулатипов, когда на протяжении многих лет в угоду Кремлю зачищал гражданское общество Дагестана, являющееся главной линией обороны его относительной автономии, он, разумеется, не пояснил, и даже вряд ли задумался об этом сам. Стоит ли удивляться тому, что у большинства людей, не видевших от предыдущих "дагестанских" правителей ничего кроме беспредела и лицемерия, расправа над ними со стороны их московских хозяев не вызывает ничего кроме злорадства? Оставим в покое несчастных, оболваненных кремлевской пропагандой людей, которые всерьез надеются на то, что "сейчас Москва наведет порядок в Дагестане". Но ведь и с точки зрения обнажения оккупационных, колониальных реалий российской политики в Дагестане происходящее попадает под меткую ленинскую формулировку "чем хуже, тем лучше". По крайней мере, никаких иллюзий в пусть относительной, но самостоятельности, национальности (туземности) правящих Дагестаном уже не будет - он окончательно превращается в русскую губернию, а потому теперь претензии населения (когда оно в очередной раз разочаруется) будут предъявляться не местным туземным марионеткам, а непосредственно Москве.

Меж тем, из другой дожатой Москвой экс-республики, а ныне губернии на днях пришли обнадеживающие новости. Речь идет о Татарстане, но, конечно же, не о недавнем визите в него царя-батюшки Путина, которого униженное им местное руководство принимало с распростертыми объятиями и хлебом-солью, окончательно таким образом смирившись со своим поражением.

Позавчера стало известно о том, что большую тюрьму народов покинул человек, недавно вышедший из тюрьмы малой - один из ветеранов и лидеров татарского национального движения Рафис Кашапов, последние три года отсидевший в путинском лагере. Кашапов сумел уйти из под наблюдения силовиков, объявился в Киеве и заявил, что не собирается возвращаться в тюрьму народов, а будет просить политическое убежище.

Что не менее важно, он уже встретился с лидерами Меджлиса крымскотатарского народа (запрещенного в РФ, разумеется) - организации, которая точно так же из изгнания символизирует национальное сопротивление своего народа, как это может начать делать от имени своего народа Кашапов. Полагаем, что этот выход матерого волка за флажки является шансом для моральной мобилизации и вдохновления татарского сопротивления, которое из-за неравенства сил в последнее время как будто бы опустило руки.

Разумеется, в нынешних реалиях, когда режим силен, монолитен и внутренне устойчив, о какой-то атаке на него в лоб не может идти и речи. Но народу важно понимать, что пусть где-то, пусть символически, но существует некто, кто гордо держит его знамя, озвучивает его чаяния и выступает в качестве представителя его интересов. Такую функцию у многих оккупированных народов играли правительства в изгнании, такую же функцию по отношению к крымским татарам играет уже упомянутый Меджлис. Кашапову при поддержке дружественного Киева и братского Меджлиса теперь вполне под силу организовать аналогичный центр татарского национального сопротивления в эмиграции - для этого у него есть и авторитет, и теперь должны появиться соответствующие возможности. Главное, о чем ему необходимо позаботиться в этой связи - это о мерах собственной безопасности, учитывая разгул кремлевской террористической агентуры в Украине и прецеденты убийства на ее территории знаменитых врагов Москвы, включая и моральных лидеров порабощенных народов.