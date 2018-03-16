Выборы Путина: не важно, кто и как голосует, важно, кто и как считает

Очередные выборы Владимира Путина президентом России должны состояться уже в это воскресенье.

Но их предварительные результаты заблаговременно опубликовал ВЦИОМ, который, как известно, озвучивает то, что ему говорят, и потому почти никогда не ошибается. Ибо, как говорится, неважно, кто и как голосует, а важно, кто и как считает. Кто в России считает, хорошо известно, а как будут считать, приблизительно можно понять из картинки выше, где изображены данные "опроса" ВЦИОМ - около 70% голосов отпишут нацлидеру, а остальное распределят среди тех, кто согласился поучавствовать в этом представлении у него на подтанцовке.

Ну, с Путиным все ясно - те мусульмане, кто думают за него голосовать (а есть, к сожалению, и такие), должны понимать, что на их совести будет кровь десятков тысяч сирийцев, включая и тех, кого прямо сейчас бомбят и травят в Восточной Гуте, и запытанных и убитых мусульман Кавказа, Крыма и Поволжья и остальной России, и тысяч и тысяч посаженных и изгнанных из страны только за приверженность своей религии единоверцев - все то, что уже сделано их кумиром, и то, что еще будет сделано им, в том числе благодаря их поддержке.

Но, может быть, в таком случае нужно голосовать за оппозиционных кандидатов, чтобы остановить все это? Конечно, нужно было бы - если бы это были настоящие выборы. Но давайте рассмотрим, чему они служат и на что направлены на данный момент.

Так, если отсеять явных фриков и спойлеров, есть лишь три кандидатуры, которые чисто теоретически можно рассматривать как политические и оппозиционные: Грудинин, Собчак и Явлинский.

Павла Грудинина, насколько мы знаем, поддерживает некоторая часть людей, причастных к исламскому сообществу России, и главным образом потому, что активно выступил в его поддержку Максим Шевченко, который не раз заступался за мусульман России и озвучивал свои происламские взгляды и вовремя предвыборной кампании.

Давайте рассмотрим Грудинина. Его программа имеет левую социально-экономическую направленность и предполагает перераспределение богатств, узурпированных олигархами, перезапуск промышленности и сельского хозяйства, поддержку рождаемости, образования, малозащищенных слоев населения и т.д. Спору нет, дело это хорошее, и за все это можно было бы даже проголосовать, но при одном условии - если бы в стране был уже решен вопрос, после которого можно приступать к ее экономическому развитию - вопрос наличия правового государства, независимых судов, правоохранительных органов и гражданского общества. В таких условиях избиратели могут экспериментировать, поддерживая тех, кто выступает за социальную (левых) или либеральную (правых) политику, зная, что на следующих выборах они могут откорректировать свой выбор. Ничего подобного, разумеется, в России нет, как нет и самих честных выборов, а также реально действующей конституции, правового государства, судов, оппозиции, политической конкуренции, свободы СМИ и т.д., и т.п.

Грудинин и его сторонники никак не собираются решать эти вопросы, потому что фактически для этого требуется демонтировать существующий режим и приступить к формированию нового совместно со всеми готовыми к этому гражданскими силами, левыми или правыми. Судя по риторике и самого Грудинина, и его представителей о том, что капиталы и ресурсы страны захвачены у народа элитой, именно к этому они и должны были бы призвать. Ведь все это данная элита может делать только благодаря тому, что ее интересы защищает существующий режим, и больше того, как этот режим был порожден в свое время этой элитой, так и новые ее эшелоны продолжают порождаться этим режимом и существуют только благодаря ему, как хорошо известно их многочисленных антикоррупционных расследований.

Однако никаких призывов к упразднению этого режима и его смене от Грудинина и его сторонников не слышно, что неудивительно - ведь иначе никто бы их на выборы не допустил. Тем более, что, по имеющейся у нас информации, даже сейчас рейтинг Грудинина раза в два выше тех 10-12%, которые рисует ему режим. Поэтому, если бы существовала вероятность того, что после выборов сторонники Грудинина вывели своих избирателей на улицу и потребовали честно пересчитать голоса и устроить второй тур, власть никогда бы не решилась выпустить такого "народного кандидата" на выборы. Она на это пошла только потому, что прекрасно знает и Грудинина, и людей из его команды, которым фактически позволяется выпускать пар и таким образом имитировать наличие в России бурных дебатов, оппозиции, легально проявляемого недовольства властью и т.д.

Что касается Григория Явлинского и Ксении Собчак, то их на это шоу допустили в качестве безвредных для власти либералов, играющих роль терпимых врагов народа и пятой колонны, которой в России тоже позволяют высказываться. И потому, хоть они во многом и озвучивают первоочередные для мусульман России вопросы внутренней (соблюдения конституции) и внешней (вывода войск из Сирии) политики, поголосовать за них в нынешних условиях, значит, поместить себе в то гетто 3-5%, которые власть издевательски отводит для либеральной оппозиции.

Поэтому, какими бы привлекательными в тех или иных вопросах ни казались риторика и программа Явлинского, Грудинина или Собчак, главного вопроса они никак не затрагивают - 18 марта в России будут проходить не выборы, а фарс с контролируемым переизбранием главы режима и попутным выпуском пара. А значит, голосование за любого кандидата является прежде всего участием в этом фарсе, хотя бы потому что, голосовать будете вы, а считать - они.