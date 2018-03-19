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Ставрополье: арестован еще один защитник хиджаба

19 марта в 12:00 Нуруль Иман 0
Источник: golosislama.com

В Ставрополье силовики продолжают расправляться с мусульманскими активистами, которые участвовали в кампании по  защите школьниц в хиджабах. Так, на днях они задержали в Ставропольском крае Минатуллу Омарова.

Задержание Омарова произошло в четверг 15 марта. Его знакомый Иса Кубиев сообщил, что   Минатуллу увезли из его дома в хуторе Федоровский Советского района Ставропольского края.

«Там в основном живут дагестанцы. Приехал ОМОН или СОБР, точно не знаю, провели обыск. Якобы обнаружили гранату и пакет то ли анаши, то ли еще чего-то, и забрали в РОВД. И это у верующего человека! Потом забирали и других жителей хутора, родственников Минатуллы. Но их отпустили», - рассказал Кубиев.

Он также сообщил, что вероятнее всего, Омарова арестовали на 2 месяца и отвезли в СИЗО в Пятигорске.

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