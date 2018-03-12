Турне саудовского принца: домыслы и факты

Особенностью "мусульманских игр престолов" давно уже стали кампании дезинформации, осуществляемые на фоне попыток конкурентов по этой игре укрепить свои позиции в ходе различных международных турне и визитов.

Не стало исключением и последнее международное турне саудовского принца (уали уль-ахда) Мухаммада ибн Салмана, сопровождаевшееся массированными распространением фейков и спекуляций в антисаудовских СМИ.

Фейк первый - традиционный, если не сказать избитый, заключался в том, что принц Мухаммад совершит давно ожидаемый визит в Израиль, чтобы лично продать тому Палестину (гротескно, но по сути именно так). На самом же деле, в Израиль принц вообще не приехал и максимум - по неофициальной, опять же, информации - провел неформальную встречу с его неназванным должностным лицом на территории Египта при посредничестве последнего. В общем, история, что называется из серии "одна бабка сказала".

Если серьезно (а к этим фейкам уже давно серьезно относиться нелья), то, что на этот раз визит саудовского принца в Израиль не состоялся, не должно было удивить никого, кто следит за перепитиями саудовско-израильских отношений. И дело тут, скорее всего, даже не в боязни реакции аморфного арабского и исламского мира, которую в силу положения последнего амбициозный и решительный принц Мухаммад мог бы просто проигнорировать. Дело в разногласиях самих израильтян и саудитов, о которых мы уже писали и том, что каждая из сторон добивается обсуждающейся нормализации двухсторонних отношений на желанных ей условиях и не спешит ради них сдавать свои позиции.

В этой связи не вызывает ничего кроме саркастической улыбки раздувание из мухи слона вроде новости о том, что Саудовская Аравия стала предоставлять свое воздушное пространство для транзита израильских гражданских самолетов, пропагандистскими СМИ тех стран, из столиц которых уже давно есть регулярные авиарейсы в Тель-Авив и другие города Израиля. Уже не говоря о том, что в отличие от Саудовской Аравии, у которой с ним пока не существует даже официальных дипломатических отношений, они свою нормализацию отношений с Израилем осуществили еще несколько лет назад и с тех пор наращивают взаимный товарооборот из года в год, сопровождая это, правда, громогласными обещаниями скорого освобождения Иерусалима.

Второй фейк, непосредственно связанный с этой темой - вброс египетского СМИ "Аль-Шурук" о том, что, находясь в Египте, принц Мухаммад якобы заявил, что Турция является частью тройственной оси зла, которую помимо нее образуют Иран и разные террористические группировки. Высказывание это "процитировали" многочисленные СМИ, которые вместо того, чтобы выяснить его достоверность, начали усердно раздувать конфликт между Саудией и Турцией.

Меж тем, любому понимающему и специфику межгосударственных отношений, и темперамент турецкого лидера и его соратников, очевидно, что будь это высказывание достоверным, сейчас гремел бы такой международный скандал, который затмил бы скандал из-за твитов эмиратского министра иностранных дел о далеких исторических событий. Но вместо этого стороны просто проигнорировали этот вброс, фейковый характер которого очевиден.

Таким образом, что мы имеем в сухом остатке? Весьма деловую, немногословную и непубличную манеру поведения саудовского принца (которому не надо выигрывать очередные выборы и, следовательно, подогревать свой электорат популизмом), с одной стороны, и приписывание ему каждый раз каких-то фантастических заявлений, планов, сговоров и т.д.

Весь этот пиар-шум затмевает реальную суть происходящего, которая, по-видимому, заключается в том, что молодой амбициозный политик планомерно укрепляет отношения с традиционными союзниками и партнерами своей страны, как это было в последнее время с Пакистаном, Египтом, а недавно и Великобританией. Что, разумеется, не нравится его конкурентам, создающим этому прагматику образ демонического заговорщика.