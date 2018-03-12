Лондон продаст Эр-Рияду восемь истребителей

Эр-Рияд и Лондон подписали контракт о продаже вооружений. Контракт оценивается общей стоимостью в 5 миллиардов фунтов стерлингов. Великобритания поставит Саудовской Аравии сорок восемь истребителей Eurofighter Typhoon.

Напомним, что перед визитом Мухаммеда ибн Салмана в Лондон правительство Терезы Мэй заявляло о своей заинтересованности в широком спектре торговых и культурных отношений с Саудовской Аравией. При этом, в первую очередь, страны заключили контракт о продаже вооружений.

В самой Великобритании и на Западе в целом данные действия Терезы Мэй подвергаются критике, учитывая то, что Саудовская Аравия наверняка использует это оружие в продолжающейся войне в Йемене.