Политика

Лондон продаст Эр-Рияду восемь истребителей

12 марта в 13:00 Нуруль Иман 0
Источник: golosislama.com

Эр-Рияд и Лондон подписали контракт о продаже вооружений. Контракт оценивается общей стоимостью в 5 миллиардов фунтов стерлингов. Великобритания  поставит Саудовской Аравии сорок  восемь истребителей Eurofighter Typhoon.

Напомним, что перед визитом Мухаммеда ибн Салмана в Лондон правительство Терезы Мэй заявляло о своей заинтересованности в широком спектре торговых и культурных отношений с Саудовской Аравией. При этом, в первую очередь, страны заключили контракт о продаже вооружений.

В самой Великобритании и на Западе в целом данные действия Терезы Мэй подвергаются критике, учитывая то, что Саудовская Аравия наверняка использует это оружие в продолжающейся войне в Йемене.

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