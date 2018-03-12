Алжир отвергает европейский подход к нелегальной миграции

Посол Алжира в Бельгии Аммар Белани заявил, что встречи, которые алжирская делегация провела с Европейской комиссией в ходе недавней недели партнерства, подчеркнули необходимость принятия нового подхода к борьбе с таким явлением, как нелегальная миграция.

В интервью алжирской газете «Хабар» в среду Белани пояснил, что «алжирская делегация воспользовалась серией встреч с европейским партнером, чтобы подтвердить твердую позицию Алжира и его всеобъемлющий подход к проблеме незаконной миграции». Он подчеркнул, «Необходимость отказаться от подхода, основанного исключительно на вопросах безопасности, и односторонней политики, которая не смогла противостоять потоку мигрантов в Европу».

Белани отметил, что «алжирская делегация рассказала про усилия алжирского правительства и принятую политику репатриации нелегальных мигрантов из стран, расположенных к югу от Сахары, в координации с властями этих стран и с учетом их путевых расходов».

Белани добавил: «Алжир предупредил, что в свете изменения миграционной модели, разнообразия миграционных маршрутов и ужесточения европейской политики в отношении этого явления, страны северного побережья Африки стали самыми привлекательными странами для проживания мигрантов».

Согласно тому же источнику, алжирская делегация настаивала на том, что «эта ситуация требует активизации усилий по поддержке стран происхождения (мигрантов), оказания им поддержки, особенно в области развития, поддержки молодежи и активизации усилий по содействию каналам легальной миграции».

Что это означает? А означать это может весьма любопытную и важную вещь. Европейский подход к борьбе с африканской миграцией, предлагаемый в частности Францией, предполагает укрепление североафриканских режимов с целью силового противостояния волнам миграции. То есть, Европа поддерживает и укрепляет те режимы, которые смогут наиболее эффективно держать мигрантов как можно дальше от ее границ. По сути, это ничто иное, как новая форма колониализма, превращающая страны Магриба в укрепленные пограничные форпосты. Алжир, словами своего посла, выражает несогласие с таким подходом, ибо он лишь создает дополнительные проблемы для самого Алжира, при этом никак не помогая тем странам, откуда происходит миграция. Проблема, разумеется, в том, что для того, чтобы по-настоящему эффективно помогать странам Черной Африки, ее опять же требуется де-факто колонизовать.