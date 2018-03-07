США приветствуют переговоры афганского правительства с Талибаном

Вашингтон одобряет предложение афганского президента Ашрафа Гани начать переговоры с афганским движением «Талибан»*, а высокопоставленный представитель Госдепартамента США Элис Уэллс даже заявила, что у вооруженной группы есть некоторые «легитимные поводы для недовольства» правительством.

«Мы всегда говорили, что легитимные поводы для недовольства, поднятые Талибаном из-за правосудия, коррупции, хищного управления в прошлом - эти проблемы необходимо решить», - сказала Уэллс на брифинге для прессы в Вашингтоне в понедельник.

На прошлой неделе президент Гани предложил мирные переговоры «Талибана» без каких-либо предварительных условий, с тем чтобы признать вооруженную группу, которая в течение 16 лет сражается с силами США и Кабула, в качестве законной политической партии.

Уэллс приветствовал предложение Гани, заявив, что конференция в Кабуле, на которой это предложение прозвучало, было «действительно историческим и контрольным событием».

Афганским талибам еще предстоит официально откликнуться на это предложение. В последние месяцы группа возродилась на поле боя, а в октябре сообщалось, что 43 процента территории страны оспаривается между афганским правительством и талибами.

В январе исследование ВВС показало, что афганские талибы непосредственно контролируют четыре процента страны, но открыто действуют на 70 процентах территории Афганистана.

Брифинг Элис Уэллс интересен был еще тем, что там была выражена уже смягченная позиция США по отношению к восточному соседу Афганистана, отношения с которым ухудшались с прошлого года. Отвечая на вопрос о взаимоотношениях с Пакистаном, Уэллс ответила:

«Пакистан играет очень важную роль в мирном процессе. Мы считаем, что Пакистан, безусловно, может помочь облегчить переговоры и предпринять действия, которые будут оказывать давление на Талибан и побуждать его продвигаться к политическому урегулированию» - сказала она, отметив, что Пакистан имеет «законные интересы» в Афганистане.

*-запрещены в РФ