Президент Афганистана предложил официально признать Талибан

Президент Афганистана Ашраф Гани предложил признать «Талибан»* легитимной политической группой в рамках предлагаемого процесса, который, по его словам, может привести к переговорам, направленным на прекращение более чем 16-летней войны.

Предложение Гани, сделанное в среду в начале международной конференции, направленной на создание платформы для мирных переговоров, добавляет еще один сигнал к целому ряду таких же сигналов, как от правительства, поддерживаемого Западом, так и от движения «Талибан», демонстрирующих большую готовность к диалогу.

Гани предложил прекращение огня и освобождения заключенных в рамках целого ряда вариантов, включая новые выборы с участием талибов, и пересмотр конституции в рамках пакта с талибами.

«Мы делаем это предложение без предварительных условий, чтобы прийти к мирному соглашению», - сказал Гани во вступительном слове на конференции, в которой приняли участие представители примерно 25 стран, участвующих в так называемом Кабульском процессе.

«Ожидается, что «Талибан» внесет свой вклад в миротворческий процесс, цель которого - вовлечь «Талибан» как организацию в мирные переговоры», - сказал Гани.

Эти заявления представляют собой значительные изменения для Гани, который раньше не называл талибов иначе как «террористами» и «мятежниками», хотя он и предлагал заключить мир с умеренными фракциями Талибан.

Что касается самих талибов, то они уже предлагали начать переговоры с США, но до сих пор отказывались от прямых обсуждений с Кабулом. Пока неясно, готова ли группа к таким переговорам вообще. Некоторые аналитики считают, что сейчас вполне подходящее время, если не для заключения мира (это пока что маловероятно), то по крайней мере для прекращения огня, что должно проложить путь к дальнейшему установлению прочного мира.

Аналитики также отмечают, что на решение Гани могли повлиять международные обстоятельства. Совсем недавно Гани помог запустить последний этап крупного регионального газопровода из Туркменистана, и сейчас он настаивает на том, что соседям нужен стабильный Афганистан — для собственного блага и процветания афганцев. Он надеется, что талибы поймут это.

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