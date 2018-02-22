Мусульманки запустили необычную рекламу хиджаба

Мусульмане из американского штата Иллинойс пошли на необычный шаг для разъяснения ислама немусульманам. Так, они запустили социальную рекламу хиджаба.

«Ношение хиджаба – на все 100% мой выбор. Вопреки распространенному убеждению, хиджаб никоим образом нас не угнетает. На самом деле, он говорит совсем об обратном – хиджаб олицетворяет силу женщин», - комментирует акцию волонтер GainPeace Сара Ахмед.

На плакате изображена мусульманка в хиджабе и комментарий о том, что Мария - мать Иисуса, мир им обоим, также покрывала свою голову.

Заинтересовавшимся исламом предлагается позвонить по приведенному на плакате телефону.

Билборды о хиджабе установлены на 2-х автомагистралях между штатами и одной из дорог.