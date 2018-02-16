У Тарика Рамадана в тюрьме серьезно ухудшилось здоровье

Известный исламский проповедник Тарик Рамадан, который 3 февраля был задержан во Франции, пройдет медицинское обследование, которое решит, оставаться ли ему в заключении, так как по словам его защиты, он страдает от рассеянного склероза.

По словам его адвокатов, здоровье 55-летнего Рамадана серьезно ухудшилось в течение его 12 дней в парижской тюрьме. Апелляционный суд французской столицы вынесет решение о том, освободить его или нет, 22 февраля.

Новости о болезни Тарика Рамадана были восприняты в некоторых кругах как часть откровенной медиа-стратегии его сторонников. Газета Liberation даже написала, что публикация новостей о состоянии здоровья Рамадана показывает «дьявольски эффективное чувство времени сторонниками Рамадана». В тоже время, мало кто будет отрицать, что в обычном состоянии о таких вещах могут и не говорить, а вот тюрьма это уже состояние экстремальное, и здоровье действительно может ухудшить.

Одновременно с медицинскими новостями, было опубликовано видео жены швейцарского проповедника Иман Рамадан, в котором она утверждает, что ее муж «полностью доверял правосудию и, к сожалению, оно обмануло его».

Она говорит, что его семье не разрешили посещать его или общаться с ним по телефону. «Я не уверена сейчас, что он получает честное и справедливое обращение».

«Достаточно просто прочитать прессу или включить телевизор, чтобы подумать, что он виновен ... он, к сожалению, стал жертвой этого линчевания в СМИ и на него оказывается политическое давление».

Вмешательство госпожи Рамадан тоже называется «неожиданностью», поскольку она ранее скрывала «в тени» и не делала никаких заявлений по этому делу.