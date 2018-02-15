Муфтий Туниса: «Праздновать день святого Валентина дозволено»

Муфтий Туниса, шейх Усман Баттых, заявил, что празднование так называемого «дня святого Валентина» («дня всех влюбленных») не противоречит исламским принципам, если «оно не нарушает добрую мораль».

В интервью газете «Ахир Хабар», Осман Баттых объяснил, что «празднование любви - это не грех», и раскритиковал тех, кто говорит, что отмечание это дня не дозволено. По словам муфтия отмечать праздник в честь христианского святого, «не значит, что человек принимает христианскую религию», что «любовь это исламская ценность» и «все, что сближает людей и делает отношения более сильными, есть благо».

Это далеко не первый раз, когда тунисский муфтий делает крайне сомнительные (мягко говоря) заявления. Баттых, хотя и является воспитанником древней и уважаемой маликитской школы Зайтуна, еще до назначения муфтием занимался семейным кодексом Туниса, того самого, в котором запрещено многоженство, подчеркивается равенство полов и не обеспечивается соблюдение хиджаба. Великим муфтием Туниса Усман Баттых стал еще в 2008 году, его назначил свергнутый в ходе событий Арабской весны президент Бен Али. В 2013 году именно он начала разговоры о так называемом «сексуальном джихаде», ради которого, якобы, тунисские девушки отправляются в Сирию. Три месяца спустя его уволили, а в 2015 году назначили министром по делам религии в правительстве премьер-министра Хабиба Эссида. На этом посту он оказался в центре коррупционного скандала, был снова уволен, но затем снова назначен муфтием.

Отметим, что в таких странах, как Пакистан, публичное отмечание 14 февраля было запрещено по решению Высшего суда Исламабада в 2017 году, посчитавшего, что празднование полно «безнравственности, наготы и непристойности». Те же самые мнения разделяют ученые Саудовской Аравии, Малайзии и Индонезии.

Тем не менее, с глобальной точки зрения, Ближний Восток является единственным регионом, где замечено увеличение покупок к 14 февраля – на 107 процентов в годовом исчислении. В таких регионах, как Персидский залив, расходы, связанные с «днем всех влюбленных», обычно вращаются вокруг ювелирных изделий и путешествий, в отличие от более традиционных западных открыток и цветов.