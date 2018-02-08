Общество

В Пакистане напомнили о запрете Дня Валентина

8 февраля в 16:00 Нуруль Иман 0
Источник: golosislama.com

В Пакистане еще год назад законодательно запретили общественные торжества по случаю Дня Валентина. А накануне власти предостерегли руководителей теле- и радиокомпания от пропаганды этого дня. 

В частности, пакистанский регулятор СМИ  в Твиттере сообщил, что прошлогодняя запрет все еще действует, и призвал СМИ «отказаться от пропаганды» празднований.

Напомним, в феврале прошлого года Верховный суд Исламабада запретил празднование в общественных местах и правительственных учреждениях по всей стране. Он также приказал местным средствам массовой информации не публиковать ничего, связанного с этим днем.

Ранее президент Пакистана Мамнун Хуссейн призвал граждан страны не отмечать День святого Валентина, напомнив, что это не мусульманская традиция, а западная.

Автор: Нуруль Иман
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