«Ихтамнет» - Кремль не понимает, почему нужно объявлять траур

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал уничтожение наемников ЧВК «Вагнера» в Сирии 7 февраля. В частности, он отметил, что у Кремля нет подтвержденной информации о гибели россиян в результате американского авиаудара в Сирии. Поэтому он призвал СМИ не руководствоваться ошибочными сведениями.

«Еще раз призываем все-таки не руководствоваться преднамеренно или непреднамеренно ошибочной информацией и все-таки серьезно подходить к описанию таких потенциально важных эпизодов, не быть в плену у искаженных данных», — сказал Песков.

Отвечая на вопрос журналистов о возможности введения траура в связи с гибелью россиян в Сирии, он отметил, что не понимает его сути, поскольку подтвержденных данных нет. «Я не понял сути, в связи с чем должен объявляться траур?» — уточнил Песков.

Напомним, 7 февраля западная коалиция во главе с США разгромила колонну российских наемников ЧВК «Вагнера» в провинции Дейр-эз-Зор. В результате инцидента, по некоторым данным погибли от 200 до 600 российских наемников.

Кремль отказывается признавать факт убийства бойцов, потому что официально они не воевали от имени Министерства Обороны РФ. Хотя по факту, бойцы «Вагнера» имеют прямое отношении в российской операции в Сирии.

На днях кандидат в президенты Григорий Явлинский выступил с публичным обращением к Путину и потребовал от него отчитаться об убитых российских гражданах, на что последний до сих пор никак не отреагировал.

Между тем, в Россию уже начали доставлять останки убитых непризнанных «ихтамнетов».