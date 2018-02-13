Явлинский: Путин должен ответить за погибших россиян

События, которые произошли в Сирии 7 с российскими «ихтамнетами» упорно замалчивается Кремлем. Напомним, в этот день авиация западной коалиции при поддержке артиллерии разгромила колонну российских наемников, входящих в состав ЧВК «Вагнер», которые пытались взять под контроль нефтезавод в Дейр аз-Зоре.

Сообщается, что число погибших, по некоторым данным, достигает 600 человек. В интернете уже распространяются видеозаписи разгрома колонны «Вагнера», аудиозаписи предположительно оставшихся в живых наемников и даже имена убитых. Но Кремль никак не комментирует эти события. Ведь официально российские власти не имеют никакого отношения к частным компаниям, которые проводят иностранные военные операции, в данном случае, ЧВК «Вагнер». Но даже если принять эту позицию властей во внимание, хотя известно, что обучение наемники проходят на военных базах Министерства обороны, российское гражданство убитых никто не отменял. А, следовательно, российские власти должны хотя бы слово промолвить о расстреле колонны, не говоря уже о разъяснении ситуации. Но раз «ихтамнет», то и никто за них и не отвечает.

Между тем, один из кандидатов в президенты Григорий Явлинский, наверно единственный, кто потребовал от Путина отчитаться перед россиянами об убийстве российских бойцов. Он выступил с открытым обращением к Путину. В частности, он заявил: «Обращаюсь к Президенту России Владимиру Путину с требованием прояснить ситуацию. Уверен, что данное событие должно обсуждаться публично и открыто. Если массовая гибель российских граждан имела место, то соответствующие должностные лица, включая Главнокомандующего Вооруженными Силами РФ, обязаны объявить об этом стране и определить, кто несёт за это ответственность.

Я требую также объяснить, почему вообще российские граждане принимают участие в наземных войсковых операциях в Сирии, несмотря на заявления Президента и Министра обороны о выводе российских вооруженных формирований из этой страны и о том, что гражданская война в Сирии завершилась».

Также Явлинский потребовал, чтобы Путин отчитался перед россиянами о войне в Сирии: «…в связи с поступающей информацией, необходим публичный отчёт В.Путина о действиях российских военных в Сирии в настоящее время, о количестве погибших российских граждан, независимо от того, в каком формальном статусе они несли службу».

Со дня опубликования обращения Явлинского прошли сутки, оно получило широкое распространение в сети, но Кремль до сих пор никак не прокомментировал это заявление и продолжает выдерживать гробовое молчание.