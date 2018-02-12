Россия: проклятие чужого неба

Уничтожение в сирийском небе российского самолета Су-25, пилот которого Роман Филипов подорвал себя гранатой "за пацанов", истребление с сирийского неба от нескольких десятков до нескольких сотен российских наемников из ЧВК "Вагнера", катастрофа гражданского самолета Ан-148 в Подмосковье, в результате которой погибли свыше 70 летевших на нем человек - таковы связанные с небом потери России за прошлую неделю.

Филипова пафосно похоронили, выпячивая факт, что он отдал жизнь "за пацанов", но особо не вдаваясь, за каких именно. Ведь, если вдаваться, то станет очевидно, что отнюдь не за таких, как он, посланных в Сирию в качестве пушечного мяса умирать и убивать, а за тех, кому на них совершенно наплевать.

Ведь как иначе объяснить то, что гибель, как минимум, нескольких десятков, а как максимум, нескольких сотен таких же "пацанов" в Сирии осталась без внимания кремлевской пропаганды? Их в отличие от Филипова никто не только не хоронил с почестями, но и сам факт их потерь до последнего скрывался, пока не был подтвержден самими российскими источниками, связанными с военной индустрией в Сирии.

Итак, как стало известно, с 7 на 8 февраля авиация западной коалиции, включая стелс-истребители, вертолеты, боевые дроны, при поддержке артиллерии, разгромила колону российских "ихтамнетов", предпринявшую попытку взять под контроль асадитского режима нефтезавод в Дейр аз-Зоре, контролируемый проамериканскими демкурдами из СДС.

Напомним, что со стороны путинского режима борьбу за нефтяные меторождения и их охрану осуществляют т.н. "ихтамнеты" - наемники из частной военной компании "Вагнера", которые юридически никакого отношения к государству не имеют и за которых оно никакой ответственности не несет.

Известный российский милитарист Игорь Стрелков (Гиркин), чьи знакомые принимали участие в данных событиях, уточнил масштаб и характер потерь следующим образом: "Уничтожен 5-й штурмовой отряд, бронегруппа и артиллерийское подразделение. В районе населенного пункта Хишам.

...На данный момент точно ясно, что убитых и раненых реально — сотни. Несколько сотен... Якобы - аж за 600 (644, если точнее, - и это только убитых)... Ранее звучали цифры в 215-217 "200х"... И еще сообщают, что "не окончательно" — много людей по сейчас числятся пропавшими без вести... Исключать вероятность таких потерь тоже нельзя — ведь бои продолжаются и плацдарм, который (мне это давно известно — с декабря месяца) был захвачен на восточном берегу Евфрата и контролировался именно "вагнеровцами" — теперь практически ликвидирован при массированной поддержке артиллерии и авиации США. Возможно, кроме указанной колонны досталось и другим подразделениям".

Меж тем, вчера через 5 минут после взлета из Домодедово потерпел крушение гражданский самолет Ан-148, на борту которого находились 71 человек, из которых не выжил никто. Казалось бы, эта трагедия никакого отношения к событиям в Сирии не имеет. Но ведь в мире все взаимосвязано. Вчера, например, был озвучен доклад ООН по ситуации в Сирии, который гласит, в частности, следующее: «Прошедшая неделя была одним из самых кровавых периодов всего конфликта: волна за волной смертельных авианалетов, ведущих к жертвам среди гражданского населения в районах Восточной Гуты и Идлиба... с 4 по 9 февраля было убито не менее 277 гражданских лиц - 230 из них - воздушными ударами сирийского правительства и его союзников - еще 812 гражданских лиц получили ранения».

А ведь среди этих погибших - десятки маленьких "пацанов", плач и проклятия родителей, братьев и сестер которых слышит Всевышний, уже не говоря о сотнях "пацанов", оставшихся сиротами. И это только за одну неделю, в том числе, в результате действий российской авиации в сирийском небе.

Стоит ли удивляться тому, что их слезы и проклятия имеют свойство возвращаться в российское небо, как это уже было с легендарным рейсом Ту-154, летевшим из Сочи отмечать "освобождение" Алеппо?

Со своей стороны мы выражаем соболезнования родным и близким погибших во вчерашней катастрофе, среди которых были самые разные люди, включая мусульман, судя по фамилиям. Но если мы не хотим, чтобы таких трагедий было все больше, следует остановить тех, кто несет горе в чужие земли и небо. Ибо ему потом свойственно возвращаться туда, откуда оно пришло.