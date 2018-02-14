Саудовская Аравия удвоит добычу газа

Власти Саудовской Аравии намерены увеличить добычу газа вдвое в течение предстоящих 10 лет. Такое заявление сделал министр энергетики страны Халид аль-Фалих.

В настоящее время Саудовская Аравия потребляет весь добываемый газ в стране — порядка 110 млрд кубометров в год.

Халид аль-Фалих также сказал о необходимости инвестиции в чистые технологии. При этом он подчеркнул, что переход энергетики с использования нефти не произойдет «за одну ночь», и что спрос на нефть будет расти в грузовых и морских перевозках и нефтехимии.

Министр сказал также, что Саудовская Аравия планирует инвестировать в максимальное увеличение производственных мощностей по добыче нефти, а также в скором времени намерена построить две атомных станции.