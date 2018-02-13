В Саудии появятся женщины-следователи

Власти Саудовской Аравии решили сделать новые послабления в отношении женщин-подданных королевства. На этот было решено позволить женщинам занимать должность следователей в правоохранительных органах.

Отмечается, что на работу будут брать претенденток, которым удастся пройти строгий отбор.

Женщины будут работать следователями в полиции и в комитете по надзору за семейным примирением.

В следователи возьмут женщин с юридическим высшим образованием и успешно прошедших все экзамены.

Следователи женщины будут вести уголовные расследования, давать показания в суде, следить за исполнением уголовных приговоров, принимать жалобы от заключенных и реагировать на них соответствующим образом, контролировать сроки заключения осужденных.

Кроме того, женщин-следователей примут на работу в недавно созданный комитет, который занимается урегулированием семейных конфликтов.