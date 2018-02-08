Новые удары по больнице и школам в Идлибе

По провинции Идлиб вновь нанесен авиаудар. Жертвами бомбардировки стали 10 человек, еще 15 получили ранения.

Агентство «Анадолу» передает со ссылкой на главу Управления гражданской обороны Идлиба («Белые каски») Мустафу Хаджа Юсуфа, авиация нанесла удары по больнице и двум школам в селе Мишмишан в районе Джиср эш Шугур, которые входят в зону деэскалации.

Авиаудар, предположительно, нанес самолет Су-35, взлетевший с авиабазы «Хмеймим», на которой находится российский контингент.

Как сообщают представители управления, бомбардировка указанного района продолжается, и число жертв может возрасти.