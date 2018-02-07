Кейптаун готовится к жажде

Южноафриканский мегаполис Кейптаун известен своими пляжами и прекрасными видами колониальной архитектуры. Для мусульман Кейптаун это в первую очередь город, в котором около 40% населения – мусульмане, в основном азиатского происхождения, город 150 мечетей и живой общины мусульман.

Однако, судя по всему Кейптауну в ближайшие месяцы достанется сомнительная честь называться первым современным городом на планете, который лишится своей воды. Жители города лихорадочно готовятся к приближению «Дня Х» - дня, когда в городе исчезнет вода. Предположительно, это случится 12 апреля.

Проблема в том, что уже почти 3 года в Кейптауне не видели хороших дождей. Три исключительно сухих сезона исчерпали водные запасы города, населенного миллионами людей. Нынешние водозапасы наполнены лишь на 27% от своего регулярного уровня. Но когда основная плотина, Theewaterskloof (она обеспечивает около 40% всех водных ресурсов города), достигнет уровня около 15 процентов, насосы будут отключены, чтобы защитить оставшийся ресурс и избежать откачки грязи и шлака в систему водоснабжения.

Городские и государственные органы призывают людей к строгой экономии, чтобы использовать не более 50 литров в день, тем самым отложив «День Х» как можно дальше. Общая цель города - ограничить использование воды до 450 миллионов литров в день, при регулярном потреблении более 1,2 миллиарда литров в обычное время.

Надвигающаяся нехватка воды уже видна в одной из самых важных отраслей города – туризме (ежегодно в город приезжают около двух миллионов гостей). Большинство отелей закрыли свои бассейны, поскольку их наполнение теперь запрещено. Отменяются важные международные встречи и фестивали, потому что воды может не хватить даже не лишнюю чашку кофе.

Городские и провинциальные власти работают над созданием пунктов экстренной помощи, где жители могут взять 25 литров на человека. Отчаянно строятся установки опреснения, и бурятся новые скважины.

Примечательно, что руководителем проекта по сбережению водных ресурсов Кейптауна является знаменитый эксперт в этой области Лана Мазаре, выросшая в Иордании – стране, которая испытывает водный дефицит с начала 1970-х годов. Мазаре долгое время занималась вопросами сохранения водных ресурсов на Ближнем Востоке, но теперь похоже, что все больше мест на планете приближаются к ближневосточному дефициту воды. А это значит, что сохранение воды в соответствии с этикой Сунны Посланника Аллаха, мир ему и благословение Всевышнего, становится вопросом выживания даже в немусульманских обществах.

«С 50 литрами воды я могу принять душ в течение двух минут, дважды почистить зубы, три раза помыть руки, приготовить одно блюдо, вымыть посуду, смыть туалет и выпить два литра воды», - указывает Лана Мазаре.

Однако, по оценкам, менее 40% жителей придерживаются этого стандарта. «Мы можем добиться прогресса только в том случае, если все жители серьезно воспримут этот кризис и предпримут какие-то действия. Я думаю, мы все можем согласиться с тем, что эти шаги предпочтительнее, чем если Кейптаун закроет краны через два месяца».

Мусульмане Кейптауна в эти дни собираются, чтобы читать салят уль-истиска, молитву с просьбой о ниспослании дождя.