Балканы: борьба за мир как стратегический интерес мусульман

В то время как на этой неделе максимум внимания было приковано к действиям Турции в Сирии (будь то операция в Африне или конференция в Сочи), незаслужено в тени осталось другое направление турецкой внешней политики - балканское.

Так, Стамбул посетили и встретились при посредничестве президента Реджепа Тайипа Эрдогана главы двух государств с весьма непростыми отношениями друг с другом - президент Сербии Александр Вучич и председатель президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) Бакир Изетбегович (все трое на фото).

"Голос Ислама" не раз и не два писал о крайне непростой и тревожной ситуации, складывающейся вокруг БиГ, и любой интересующийся этой проблемой, может прочитать на нашем сайте материалы на эту тему, кликнув на соответствующие тэги под статьей. Из них будет предельно понятно, что взаимоотношения боснийцев и сербов (и не только) накаляются в последние годы и могут выплеснуться в новую войну.

Встреча в Стамбуле, судя по заявлениям ее участников, была призвана не допустить такого развития событий. И во время нее сербский президент сделал следующее заявление: «Я благодарен президенту Эрдогану за приложенные усилия. У нас с Изетбеговичем было достаточно времени для разговора. Я сказал самое главное: Сербия уважает территориальную целостность БиГ, Дейтонское мирное соглашение, и всё, о чем мы просим вас, бошняков — это обеспечить сербам в Республике Сербской, а также в любой другой части БиГ, ощущение безопасности. Мы не хотим нарушать вашу территориальную целостность и просим вас относиться так же к Республике Сербской, которая Дейтонским соглашением получила статус отдельного энтитета в составе БиГ».

В общем, если резюмировать, позиция Вучича проста: пусть Босния не трогает Республику Сербскую Боснии, и Сербия не будет трогать Боснию. К этому вернемся чуть позже.

Укажем в этой связи на то, что визиту в Стамбул Вучича и Изетбеговича предшествовал визит туда же в начале января Колинды Грабар-Китарович, президента еще одной ключевой для существования БиГ страны - Хорватии. Китарович попросила Эрдогана посодействовать в реформе избирательного закона БиГ с целью усиления представительства в ее федеральных органов хорватского населения за счет некоторого снижения представительства боснийской общины, на ее взгляд, непропорционально большого.

Теперь попытаемся понять, во-первых, что все это означает практически, во-вторых, почему вообще все это обсуждается, и в-третьих, в чем заключается роль, которую в данном случае пытается играть Турция.

1. Если суммировать заявления лидеров государств, стоящих за соответствующими этническими общинами БиГ, каковых три (боснийцы, сербы и хорваты), то боснийцам предлагают умерить свои абмиции. Предложение Грабар-Китарович в этом смысле предельно конкретно и понятно, а вот контекст боснийско-сербских взаимоотношений требует отдельного комментария.

Дело в том, что призыв не трогать Республику Сербскую Боснии, который Вучич обратил к боснийскому руководству, для боснийцев означает призыв к смирению с провокационным поведением руководства этой республики во главе с Милорадом Додиком, о котором мы не раз писали. Ведь в последние годы Додик делает все, чтобы на его действия боснийцы реагировали именно так, как они реагируют, то есть, крайне враждебно: демонстративно отмечает события, которые привели к боснийской войне, чтит ее сербских "героев", признанных и осужденных миром как военных преступников, приглашает к себе представителей парамилитарных формирований, не скрывающих целей устроить новую войну, встречается с иностранными союзниками, поддерживающими расчленение БиГ и т.д.

Отношения с хорватами у боснийцев сейчас тоже складываются не лучшим образом, особенно после самоубийства генерала Пральяка, вызвавшего бурю радости у боснийских националистов и негодования у хорватских. И тут получается, что боснийцам тоже предлагается мало что на все это не реагировать, так еще и добровольно уступить хорватам часть своих позиций, чего прямым текстом требует Грабар-Китарович.

2. Почему же вообще ситуация сложилась таким образом, что боснийцев загоняют в угол и вынуждают, либо к уступкам, либо к действиям, способным привести к расчленению БиГ и новой войне?

Дело в том, что в ряде отношений не в пользу боснийцев изменились те факторы, которые почти 20 лет назад позволили закончить ту войну на относительно выгодных для них условиях (которые, впрочем, мало кто из боснийцев считает выгодными). Вдохновленные "крымнашем" и войной в Сирии, сербы сейчас не без основания исходят из того, что в отличие от ельцинской России, оставившей их один на один с Западом, путинская поддержит их в случае новой войны. В свою очередь Запад в отличие от 90-х сегодня демонстрирует куда меньшую решительность, и кроме того, расколот внутри себя по множеству линий, что позволяет относиться к нему менее серьезно. В таких условиях не только Сербия дает понять, что готова к новой войне, но и Хорватия цинично использует эту ситуацию, склоняя боснийцев к уступкам под угрозой сговора с Сербией о разделе БиГ. Тем более, что совершенно явно существуют влиятельные силы, готовые содействовать этой смычке сербов и хорватов за счет боснийцев. Так, в новом коалиционном правом правительстве Австрии министерство иностранных дел возглавил представитель ультраправой Партии Свободы, чей лидер Ганс-Христиан Штрахе прямым текстом призывал к прекращению существования БиГ за счет присоединения ее сербских и хорватских частей к Сербии и Хорватии соответственно.

В этой ситуации надо четко понимать, что именно боснийцы - это то слабое звено, за счет которого будут пытаться договориться все остальные. Прежде всего, потому что они представляют собой островок Ислама в мире Европы, причем, Ислама исторически укорененного, а не отождествляемого с бесправными мигрантами. Поэтому, несмотря на все противоречия между западным и православным мирами именно боснийцев будут и уже зачастую выставляют как "европейский плацдарм Халифата", "авангард исламизации Европы" и т.д., и т.п. При этом сами боснийцы, помещенные после войны и в политические, и в ресурсные тиски, переживают демографический и миграционный кризис (молодежь уезжает в Европу) и абсолютно не обладают ресурсами, чтобы противостоять таким странам как Хорватия и Сербия, тем более, поддерживаемым влиятельными союзниками на Западе и Востоке.

3. В последнее время мы немало критиковали руководство Турции за несоответствие взятым на себя обязательствам перед союзниками или, по крайней мере, порожденным у них надеждам. Но именно поэтому следует признать, что та миротворческая политика, которую Турция проводит сейчас в отношении БиГ, отличается ответственностью и выверенностью.

Да, по сути и Сербия, и Хорватия через Турцию пытаются выкрутить боснийцам руки, а Турция оказывает им в этом косвенное содействие. Но это происходит потому, что Турция и понимает, что в случае еще одной новой войны не сумеет оказать реальную поддержку своему союзнику, и ведет себя соответствующе. Было бы гораздо хуже, если бы боснийцев сейчас подталкивали к решительным действиям, подавая им надежды на поддержку в случае новой войны, а после того, как она случилась бы, ограничились пафосными заявлениями, пусканиями слез, направлением гуманитарной помощи и приемом беженцев. Но, видимо, наученный горьким опытом с Сирией, чьим мусульманам тоже обещали и совершить праздничный намаз в Дамаске, и отстоять Алеппо, а в итоге с трудом пытаются сохранить и расширить хотя бы крохотный кусочек ее территории в качестве убежища для суннитов, боснийцам Эрдоган нереальных обещаний не дает, а побуждает их действовать, исходя из того, что в случае войны ни на кого расчитывать им не стоит.

Да, конечно, такая ситуация для боснийцев крайне болезнена. Но лучше горькая правда, чем сладкая ложь, и лучше понимать эту горькую правду перед принятием решения о мире или войне, чем уже по итогам последней - на руинах собственных городов, домов и надежд. Бывают ситуации, когда результат будущей войны можно предсказать с высокой вероятностью до ее начала, и современная Босния - это именно тот случай. Начнись такая война завтра, и небольшому мусульманскому народу придется оказаться один на один с двумя крупными региональными государствами, поддержанными еще более крупными мировыми центрами силы, исламофобскими кругами, и наблюдая беспомощность Исламского мира, не способного ни на что кроме лозунгов и заявлений или отправки нескольких тысяч добровольцев, которые еще больше ухудшат ситуацию, ибо дадут основания для борьбы с "международным терроризмом".

Чтобы предсказать все это, не требуется большого ума, как не требуется его и для того, чтобы понять - боснийцы сейчас находятся не в том положении, чтобы действовать с позиций жесткой силы. Сейчас у них есть худо-бедно своя земля, живущий на ней народ и урезанная, но государственность. В случае же новой войны они могут лишиться всего этого, благо, есть немало сил, которые грезят о том, чтобы осуществить "реконкисту" одного из последних регионов Европы с коренным мусульманским присутствием.

Пытаясь предотвратить подобное развитие событий, пусть и ценой уступок в амбициях и позициях боснийцев, Эрдоган делает для мусульман Балкан благое дело. И за это его можно только поблагодарить, а боснийцам посоветовать оценивать свои силы реально и не преувеличивать их, а реально их умножать, начиная с "мягкой силы", потенциалом которой они как коренные мусульмане Европы обладают.