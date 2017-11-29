Хорватский генерал выпил яду из-за мусульман (видео)

Из Гааги в последнее время приходит одна хорошая новость за другой. Еще совсем недавно к пожизненному заключению в ней был приговорен один палач мусульман - серб Ратко Младич, а сегодня другой - хорват Слободан Пральяк буквально выпил яду.

Пральяка и еще пятерых католических хорватских фашистов недавно приговорили к 20-летним срокам заключения за массовые убийства боснийских мусульман в 1993-1994 году. И сегодня, после того как приговор был оставлен в силе старый клоун решил разыграть трагедию.

Однако трагедия на поверку оказалась комедийным фарсом. Хотя хорватские СМИ поспешили вбросить утку о смерти Пральяка, которую с радостью подхватили российские СМИ, переживающие за осужденных сербских военных преступников, врачи опровергли эту новость.

Надо полагать, что вояке, расправлявшемуся с безоружными стариками, женщинами и детьми, не хватило храбрости даже принять яд, и вместо этого он выпил что-то вроде валерьянки.