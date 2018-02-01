Сегодня Всемирный день хиджаба

1 февраля – Всемирный день хиджаба. В этот день даже не носящие хиджаб женщины надевают платок, с целью ощутить себя в облике мусульманки.

Разумеется, этот день нельзя назвать мусульманским праздником. Выделить этот день среди других дней было идеей одной мусульманки шесть лет назад. Назма Хан, американка бангладешского происхождения, призвала женщин всего мира вне зависимости от их религиозных взглядов на один день оказаться в образе мусульманки.

Миллионы женщин по всему миру один раз в году примеряют на себя хиджаб и выкладывают свои фото с отзывами в соцсетях. Кто-то делится тем, что ей было непривычно ловить недоумевающие взгляды. Другие сообщают, что начали лучше понимать мусульманок, живущих в западном обществе, и благодаря этому дню избавились от предрассудков. Значительное число женщин заявляют, что они никогда не чувствовали себя насколько защищенными и, лишь надев хиджаб, заметили, что он избавляет их от похотливых взглядов мужчин.