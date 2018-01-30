Алжир требует от Франции компенсации за испытания ядерного оружия

Власти Алжира требуют от Франции возместить ущерб пострадавшим в результате ядерных испытаний на своей территории. Об этом заявил алжирский министр Эт-Тайиб Зейтуни.

Речь идет о том, что Франция с 1966 по 1996 годы провела 210 испытаний ядерного оружия на территории Алжира и Французской Полинезии. В результате данных испытаний, названных «черным пятном» во французской истории, пострадало более 100 тыс. человек.

Отмечается, что во время бывшего президента Франции Жака Ширака было решено положить конец ядерным испытаниям и выплатить компенсации пострадавшим.

Со своей стороны Франция утверждает, что пострадали около 500 человек, большинство из которых военные. Однако Алжир настаивает, что от ядерных испытаний пострадало 18 тыс. военных и гражданских лиц, большинство из которых скончалось в течение нескольких лет после испытаний.

Париж принял закон о компенсации пострадавшим в результате ядерных испытаний в 2010 году, по которому компенсации получили только 20 человек.

Однако, по неофициальным данным, на сегодняшний день из оставшихся в живых 3 тыс. жертв облучения 35% больны раком.