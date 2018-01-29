Идлиб под огнем Асада и Путина

Десятки военных самолетов асадитского и путинского режима за один день нанесли более 100 ударов по Идлибу. Этот регион входит в зону деэскалации, в которой введен режим тишины.

В результате воздушных ударов погибли 14 гражданских лиц, в том числе женщины и дети. При этом более 30 человек получили ранения.

Агентство «Анадолу» приводит слова ответственного по вопросам гражданской обороны Идлиба Мустафы Хаджы Юсуфа, который заявил: «Нападения на южные уезды Идлиба Серакиб, Маарретинуман и Кефренбиль, а также на район Кефер Амин были совершены самолетами режима Асада и России».