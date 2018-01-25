Мусульманок в платках допрашивают в аэропорту Ашхабада

Мусульманок, которые возвращаются из Турции в Туркменистан, допрашивают и тщательно проверяют в ашхабадском аэропорту. Об этом сообщают издание «Альтернативные новости Туркменистана».

«На паспортном контроле у меня попросили все документы, которые подтверждают мое право проживать в Турции, — сообщила изданию одна из женщин. – Я предоставила паспорт гражданки Туркменистана, который заканчивается в 2022 году, и икамет (вид на жительство в Туреции) Ваш муж турок? – последовали вопросы. — Чем он занимается? Почему вы носите хиджаб? Как часто читаете намаз? Ходите ли в мечеть? А ваш муж посещает? Как давно стали активно религиозная?».

Мусульманка также рассказала, что ее и других женщин с этого же рейса и с похожими историями продержали в отдельной комнате аэропорта до самого утра, хотя самолет прилетел в Ашхабад ночью.

«Если у вас в руках телефон, то его забирают на предмет содержимого. Смотрят фото, видео, а также то, в каких соцсетях или группах человек состоит. Как правило, человек сохраняет у себя на телефоне пароль на свой профиль в «Одноклассниках» или Facebook, так что спецслужбам не представляет труда проверить страницу», - рассказывают подвергшиеся допросу женщины.

«Это так унизительно, — написала в редакцию одна из женщин, — как будто мы преступницы. Позднее мне все же проставили в паспорт штамп, и я прошла контроль. Но долго находиться в Туркменистане уже не было желания, через неделю вернулась к мужу и детям».