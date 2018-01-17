Турция:полиция будет сопровождать пассажирские самолеты

С марта этого года в Турции пассажирские самолеты будут сопровождать сотрудники полиции особого назначения. Об этом сообщает турецкое издание Haberturk.

Такая мера будет введена в результате утверждения соответствующего закона Великим Национальным Собранием Турции.

Подчеркивается, что сотрудники полиции, сопровождающие пассажирские рейсы, будут вооружены.

Однако, согласно документу, такая меры будет предусмотрена не для всех самолетов.

Сотрудники полиции особого назначения будут сопровождать рейсы, которые будут считаться рискованными.