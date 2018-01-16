Убийство в Косово как новый шаг к войне на Балканах

Произошедшее сегодня в Косово убийство рискует воспламенить этот и без того пожароопасный регион.

Убит был один из лидеров местных сербов Оливер Иванович, лидер партии "Свобода, демократия и правда", оппозиционно настроенной по отношению к нынешним властям Сербии.

Напомним в этой связи, что не так давно сербский президент Александр Вучич призвал сербское общество к диалогу по вопросу о статусе Косово. Сербия продолжает считать Косово своей территорией, причем, для великосербских фанатиков и реваншистов это своего рода "сердце Сербии", так сказать, "мать городов сербских". Поэтому данное предложение предсказуемо вызвало яростное возмущение сербских урапатриотов.

Иванович как раз был оппозиционно настроен по отношению к белградской власти. Поэтому его убийство может быть воспринято сербскими ястребами как повод для начала ответных действий. Все это на руку только сербской партии новой войны, признаков подготовки к которой на Балканах становится все больше.