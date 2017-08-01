Сербские русофилы хотят сорвать мир с Косово

(На фото - демонстрация сербских шовинистов)

Попытки нового проевропейского президента Сербии Александра Вучича добиться мирного урегулирования сербско-косовского конфликта предсказуемо натолкнулись на сопротивление пророссийских шовинистических сил.

Понимая, что стремление Вучича закрыть косовский вопрос вытекает из его желания ввести Сербию в состав ЕС, т.н. лидер косовских сербов Звонко Михайлович в ответ призвал переориентироваться с Европы на Россию и объявить ее гарантом сербских интересов.

«Сербия в данный момент должна заморозить переговоры в Брюсселе. Подключить Россию как защитника сербских интересов. Прекратить сближение с ЕС и переместить диалог в ООН, где у Сербии есть друзья. Все остальное является ошибочным и вредит сербским национальным интересам», — заявил он.

Напомним, что в 2016 году в Сербии было предотвращено покушение на Александра Вучича, которое готовили российские граждане. Кроме того, в последние годы представители ряда стран неоднократно заявляли, что российские спецслужбы через свою агентуру среди шовинистических великосербских кругов пытаются дестабилизировать ситуацию в балканских странах, чтобы не допустить их вступления в НАТО и ЕС.

С этой целью промосковские силы, в частности, усилено разжигают среди православных народов исламофобию.