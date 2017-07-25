Отпустит ли Сербия Косово?

(На изображении - мир в представлении русских и сербских шовинистов)

В минувшее воскресенье новоизбранный проевропейский президент Сербии Александр Вучич призвал общественность своей страны начать «внутренний диалог о Косово и Метохии».

Напомним, что населенная преимущественно мусульманами-албанцами Республика Косово является независимым государством, признанным значительной частью международного сообщества, включая ЕС, Турцию и США. Законность провозглашения его независимости была признана 1 декабря 2009 года Международным судом в Гааге.

В то же время, Сербия продолжает считать Косово своей территорией, в чем ее поддерживает Россия. Более того, в великосербском сознании Косово считается такой же "колыбелью сербского мира", какой для "русского мира" является Киев - и там, и там находятся первые центры древнерусского и древнесербского православия. Поэтому девиз "Косово это Сербия" является неотъемлемым символом сербского национализма, для которого "сдача" Косово является немыслимой, а его "возвращение" - навязчивой идеей.

Тем не менее, стремящийся ввести свою страну в ЕС президент Вучич понимает, что без отказа от сербских претензий на Косово, который признан ЕС и может войти в него даже раньше Сербии, это невозможно. При этом, сразу отказаться от Косово он, по-видимому, не может, из-за сильных позиций шовинистов в сербском обществе, но в качестве первого шага предлагает сербам начать дискуссию по этому поводу.

Напомним в этой связи, что в 2016 году на Вучича было предотвращено покушение, в организации которого были обвинены российские граждане. А в 2003 году сербскими шовинистами из спецслужб был убит тогдашний премьер-министр страны Зоран Джинджич, также выступавший за примирение сербов с соседями и вступление Сербии в ЕС. Будем надеяться, что продолжателя его дела не постигнет та же участь...