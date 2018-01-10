Экономика

Алжир ввел запрет на импорт около 900 видов товаров

10 января в 16:00 Нуруль Иман 0
Источник: golosislama.com

Власти Алжира приняли решение сократить импорт  ряда товаров ради уменьшения торгового дефицита. Отмечается, что в список запрещенной для закупки за границей продукции алжирские чиновники включили около девятисот видов товаров — от мобильных телефонов до сыра и шоколада. Об этом сообщает Reuters.

Агентство сообщает, что причиной введения таких мер власти страны назвали падение мировых цен на нефть и газ, составляющие основу местного экспорта.

«Приостановка импорта этих продуктов является временной мерой и будет постепенно отменяться», — говорится в документе, оказавшемся в распоряжении Reuters.

В соответствии с ним в список товаров, импорт которых в Алжир запрещен с 7 января 2018 года, попали все овощи за исключением чеснока, некоторые виды фруктов и мясных продуктов, сыры, шоколад, бутилированная вода, соки, а также непродовольственные товары — от мобильных телефонов до строительных материалов.

Дефицит продовольственных товаров, которым грозит введение эмбарго, власти Алжира рассчитывают покрыть, увеличив сельхозпроизводство внутри страны.

 

Автор: Нуруль Иман
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