Алжир ввел запрет на импорт около 900 видов товаров

Власти Алжира приняли решение сократить импорт ряда товаров ради уменьшения торгового дефицита. Отмечается, что в список запрещенной для закупки за границей продукции алжирские чиновники включили около девятисот видов товаров — от мобильных телефонов до сыра и шоколада. Об этом сообщает Reuters.

Агентство сообщает, что причиной введения таких мер власти страны назвали падение мировых цен на нефть и газ, составляющие основу местного экспорта.



«Приостановка импорта этих продуктов является временной мерой и будет постепенно отменяться», — говорится в документе, оказавшемся в распоряжении Reuters.



В соответствии с ним в список товаров, импорт которых в Алжир запрещен с 7 января 2018 года, попали все овощи за исключением чеснока, некоторые виды фруктов и мясных продуктов, сыры, шоколад, бутилированная вода, соки, а также непродовольственные товары — от мобильных телефонов до строительных материалов.



Дефицит продовольственных товаров, которым грозит введение эмбарго, власти Алжира рассчитывают покрыть, увеличив сельхозпроизводство внутри страны.