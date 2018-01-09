Хаменеи обвинил в иранских протестах англосаксов

Отыгравшись за протесты иранцев на английском языке, вожак сектантского режима Али Хаменеи решил приняться за самих проклятых англо-саксов, которые по его мнению и побудили тысячи иранцев протестовать против его благодатного правления.

Разразившись серией твиттов, престарелый блогер обвинил в организации протестов в своей стране США и Великобританию. Это должно позабавить любителей конспирологии, которые никак не могут придти к согласию относительно того, кто на Ближнем Востоке является агентом США, а кто Британии, которые в их картине мира тайно ведут борьбу между собой. Хаменени же, как видно, в сортах англосаксов не разбирается и скопом винит их всех, видимо, чтобы в любом случае не ошибиться.

Помимо прочего Хаменеи назвал Дональда Трампа "непредсказуемым психом". В этом он, конечно, прав, но проблема заключается в том, что в самом Иране у власти находятся психи предсказуемые, которые готовы поджечь весь регион ради "ускорения прихода сокрытого имама", являющегося целью их государственной политики.

Так или иначе, очевидно, что имитация противостояния в данном случае на руку им обоим. Один таким образом придает себе значимости и делает вид, что протесты иранцев против опостылевшего режима - его заслуга, хотя ничем кроме твиттов он им не "помог". Второй же перекладывает ответственность за них со своего режима, ввергнувшего людей в нищету кровавыми внешнеполитическими авантюрами, на безотказного противника, который в нужный момент всегда тут, как тут.