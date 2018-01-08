"Аятоллы" решили отомстить за протесты...английскому языку

Режим шиитских мулл решил отомстить за недавние акции протеста своего обнищавшего в результате его авантюр населения... английскому языку.

Как заявил в минувшие выходные Мехди Навид-Аддам, глава Высшего Совета Образования, "преподавание английского языка в государственных и негосударственных начальных школах противоречит законам и подзаконным актам".

Соответствующее решение было принято после заявления главаря режима "рахбара" Али Хаменени (на фото) о том, что недавние протесты были результатом "культурного влияния" извне, а не их агрессивной и разорительной для иранцев внешней политики.

Забавно, однако, что в подконтрольных им школах английский язык не боятся преподавать даже афганские талибы. Им, почему-то, он никак не мешает.