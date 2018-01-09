Алжир: в пустыне выпал снег

В Алжире в воскресенье было редкое для этого региона явление – в районе города Айн-Сефра на севере пустыни выпал снег. Как сообщают местные СМИ, всего выпало около 40 сантиметров осадков. Отмечается, что к концу дня снег начал таять.

В прошлом году в окрестностях Айн-Сефры также был зафиксирован сильный снегопад. Тогда сообщалось, что снег выпал в этом районе впервые с февраля 1979 года.

Как сообщают алжирские синоптики, летом температура воздуха в районе Айн-Сефра прогревается до 37 градусов по Цельсию, а зимой может колебаться на уровне, близком к нулю.