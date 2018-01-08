На Дерибасовской рассказывают об Исламе

Второй день подряд в украинском городе Одесса активисты - мусульмане проводят акцию под названием «Я люблю Иисуса, потому что я мусульманин». На знаменитой улице Дерибасовской в нескольких местах были расставлены столы, в которых организаторы акции раздавали проходящим мимо людям бесплатную исламскую литературу.

Активисты объясняли прохожим уважительное отношение мусульман к пророку Исе, мир ему, и его матери Марьям, мир ей.

Отмечается, что многие люди помимо того, что брали бесплатную литературу, интересовались религией ислам.