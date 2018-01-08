В КСА опять арестовали принцев

В Саудовской Аравии снова задержали принцев. На этот раз арестовали 11 королевских особ. Отмечается, что их задержание произошло после того, как они публично выступили против указа короля о прекращении госфинансирования коммунальных расходов членов правящей династии. Речь идет, в частности, о плате за воду и электричество.

По сообщению портала Sabq, до задержания принцы организовали акцию протеста у королевского дворца в Эр-Рияде. Кроме госфинансирования коммунальных расходов, принцы требовали отмены смертного приговора в отношении одного из членов королевской семьи.

После отказа разойтись и прекратить акцию они были помещены в тюрьму Аль-Хаир к югу от Эр-Рияда.