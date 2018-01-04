Среда обитания

В Чехии мусульманка в суде борется за право на хиджаб

4 января в 14:30 Нуруль Иман 1
Источник: golosislama.com

В Чехии мусульманка в суде борется за свое право на ношение хиджаба в учебном заведении. Мусульманка сомалийского происхождения подала в Верховный суд страны иск о запрете ношения хиджаба в  Средней медицинской школы Праги.

Отмечается, что еще год назад гражданка Сомали Аян Ямаал Ахменднуур потребовала от учебного заведения принести ей извинения за нарушение принципа равноправия и выплатить компенсацию в размере 60 тыс. крон (2220 евро).

Девушку вынудили покинуть Среднюю медицинскую школу после случая, когда в сентябре 2013 г. ей запретили надевать на лекции хиджаб. Ранее это требование распространялось лишь на практические занятия.

По мнению мусульманки, это является косвенной дискриминацией, ограничивающей ее право на получение образования и профессиональную подготовку.

Год назад районный суд Праги-10 уже отклонил жалобу гражданки Сомали.

Автор: Нуруль Иман
Комментарии 1
  • Боюсь исламофобия в Европе растёт как на дрожжах.

    Кажется на ГИ не было этой новости, меня удивило показательное решение Версальского суда во Франции поддержавшее отчисление от практики в больнице Saint-Denis студента из-за ношения бороды!

    Такое даже в России не в каждом регионе практикуется, а тут т.н. свободная Европа и такое. Маразм крепчал, как говорится.
    (0)
    4 января в 17:01