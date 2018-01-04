В Чехии мусульманка в суде борется за право на хиджаб

В Чехии мусульманка в суде борется за свое право на ношение хиджаба в учебном заведении. Мусульманка сомалийского происхождения подала в Верховный суд страны иск о запрете ношения хиджаба в Средней медицинской школы Праги.
Отмечается, что еще год назад гражданка Сомали Аян Ямаал Ахменднуур потребовала от учебного заведения принести ей извинения за нарушение принципа равноправия и выплатить компенсацию в размере 60 тыс. крон (2220 евро).
Девушку вынудили покинуть Среднюю медицинскую школу после случая, когда в сентябре 2013 г. ей запретили надевать на лекции хиджаб. Ранее это требование распространялось лишь на практические занятия.
По мнению мусульманки, это является косвенной дискриминацией, ограничивающей ее право на получение образования и профессиональную подготовку.
Год назад районный суд Праги-10 уже отклонил жалобу гражданки Сомали.
Кажется на ГИ не было этой новости, меня удивило показательное решение Версальского суда во Франции поддержавшее отчисление от практики в больнице Saint-Denis студента из-за ношения бороды!
Такое даже в России не в каждом регионе практикуется, а тут т.н. свободная Европа и такое. Маразм крепчал, как говорится.