В Чехии мусульманка в суде борется за право на хиджаб

В Чехии мусульманка в суде борется за свое право на ношение хиджаба в учебном заведении. Мусульманка сомалийского происхождения подала в Верховный суд страны иск о запрете ношения хиджаба в Средней медицинской школы Праги.

Отмечается, что еще год назад гражданка Сомали Аян Ямаал Ахменднуур потребовала от учебного заведения принести ей извинения за нарушение принципа равноправия и выплатить компенсацию в размере 60 тыс. крон (2220 евро).

Девушку вынудили покинуть Среднюю медицинскую школу после случая, когда в сентябре 2013 г. ей запретили надевать на лекции хиджаб. Ранее это требование распространялось лишь на практические занятия.

По мнению мусульманки, это является косвенной дискриминацией, ограничивающей ее право на получение образования и профессиональную подготовку.

Год назад районный суд Праги-10 уже отклонил жалобу гражданки Сомали.