Муфтий Египта: биткоины – это харам

Главный муфтий Египта Шавки Аллам издал фетву, согласно которой криптовалюта признана запрещенной по Исламу. По его словам, с биткоинами связаны «мошенничество, обман и невежество».

Как отметил главный муфтий Египта, с использованием биткоина, могут возникнуть риски, потому что эта виртуальная валюта не находится под надзором ни одного централизованного органа. «Биткоины запрещены шариатом, поскольку они наносят ущерб отдельным лицам, группам лиц или учреждениям», -заявил муфтий.

Фетва муфтия была подвергнута критике рядом современных специалистов в исламских финансах, которые заявили, что муфтий выносит суждение по теме, в которой у него нет должных знаний.

Отметим, что в августе прошлого года в Египте была открыта первая площадка для торговли биткоинами, однако, в декабре власти страны объявили криптовалюту вне закона.