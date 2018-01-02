Путинская Россия: силовики будут следить за пользователями мессенджеров

В России с наступлением нового года вводится запрет на анонимное использование мессенджеров. Это значит, что все пользователи должны будут указывать свой номер телефона при регистрации в приложениях, позволяющих обмениваться сообщениями.

В соответствие с новыми правилам, пользователи мессенджеров должны быть зарегистрированы. То есть, аккаунт в таких сервисах должен быть привязан не к анонимному адресу электронной почты, а к конкретному номеру телефона. В свою очередь, все паспортные данные владельцев сим-карты есть у операторов сотовой связи и могут быть затребованы силовиками.

При этом, пользователя, которые нарушат новый закон будут штрафоваться. Физические лица – на сумму до пяти тысяч рублей, юридические – до одного миллиона.