Иранцы крушат символы и объекты ненавистного режима

Начавшиеся в конце прошлой недели в Иране акции протеста в минувшие дни получили развитие.

Выступления охватывают все новые города - протестующие уже открыто уничтожают портреты главарей тегеранского режима, призывают к их свержению и убийству, сжигают флаги государственно-террористического образования т.н. "ИРИ".







Выступления происходят как в крупных и знаковых городах вроде Тегерана, Исфахана, Мешхеда, так и в десятках более мелких.

Свежие видео выступлений можно отслеживать на оппозиционных каналах в Youtube, например, этом.

Сообщается о захватах и сожжениях баз и транспортных средств государственно-террористической опоры режима - т.н. "КСИР", которая не только утопила в последние годы в крови сотни тысяч суннитов в Сирии, но и десятилетиями держит в страхе самих иранцев. Нападения свободолюбивых иранцев на гостеррористов зафиксированы в Шахиншахре, Керманшахе, Исфахане.

В ряде городов разгромлены полицейские участки, в Харрамаде сожжен дом губернатора.

Массовые волнения, по поступающим сведениям, происходят в курдской Урмии на западе т.н. "ИРИ".

Главари режима пока явно находятся в растерянности, хотя и пытаются противопоставить стихийным выступлениям народа казенные демонстрации с казенными муллами во главе. Так, в своем выступлении лидер террористов, т.н. "рахбар" Али Хаменеи признал, что у людей есть основания быть недовольными экономическими проблемами, но призвал их воздержаться от "насилия, которое наносит ущерб государственной собственности". Ряд представителей режима пригрозили протестующим жесткими мерами воздействия, но пока у них это не особо получается - демонстранты успешно дают отпор полиции, применяющей дубинки и слезоточивый газ, а в некоторых местах зафиксированы первые случаи отказа силовиков от борьбы со своим народом.

Конечно, массовость и синхронность этих выступлений сейчас порождает самые разные конспирологические версии - от иностранного заговора до провокации выступлений самим режимом с целью последующей зачистки "пятой колонны", необходимой в предверие будущей иранско-саудовской войны. Мы же не будем присоединяться к хору всезнающих экспертов и пока предпочтем понаблюдать за развитием событий.

Одно можно сказать определенно - кто бы и зачем бы ни организовал эти акции, суннитский мир сейчас заинтересован в максимальной дестабилизации тегеранского режима, которая приведет к выводу КСИР и аналогичных террористических формирований из мусульманских стран - либо по решению новой иранской власти, либо для защиты существующей, которой уже станет не до международных авантюр.