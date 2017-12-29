Иранцы протестуют против своего режима и его войны в Сирии

Вчера в ряде городов Ирана прошли стихийные акции протеста против тегеранского режима. Есть видео-подтверждение такой демонстрации в Мешхеде - одном из ключевых для шиитов мест этой страны.

Сотни людей скандируют лозунги против высоких цен и тяжелой жизни в самом Иране, а также участия в войнах за его пределами, которые к ним приводят.

На других видео видно, как люди требуют ухода президента Роухани, называя его диктатором. На некоторых записях видно, как люди прославляют шахский режим, свергнутый революцией Хомейни в 1979 году.

Таким образом, очевидно, что экспансионистский шиитский режим, ведущий войну в Сирии и поддерживающий боевиков-хуситов в Йемене, не так устойчив в своей собственной стране, как может показаться. А ведь если он рухнет и Иран начнет выводить свои войска из Сирии, режим Асада, существующий на иранских штыках, не продержится и года, как это было в свое время с Наджибуллой после вывода советских войск из Афганистана.