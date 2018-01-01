Асад бомбит Восточную Гуту: погибли более 20 человек

Силы асадитского режима продолжают бомбить заблокированный пригород Дамаска Восточную Гуту. Как сообщает агентство Анадолу, в течение последних двух дней ВВС Асада наносили интенсивные удары по ряду районов провинции.

В результате авиаударов режима за последние два дня погиб 21 человек.

По данным местных активистов, силы асадитского режима нанесли 29 ударов по населенному пункту Хареста и семь - по району Мейдере.

Раненые доставлены в ближайшие больницы. Продолжаются поиски погибших и пострадавших под обломками зданий.

В результате ударов ВВС режима Асада погибли 19 мирных граждан, в том числе шесть детей, сообщили представители сил гражданской обороны в соцсетях.

Таким образом, число погибших за последние два дня достигло 21, и эта цифра может возрасти.